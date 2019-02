Carpina recebe selo de eficiência na Rede Nacional SEBRAE/JUCEPE

O Município de Carpina,obteve em 2018, segundo estatística do SEBRAE/JUCEPE, o selo da eficiência na Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, Redesim. A rede é um sistema integrado que permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as Juntas Comerciais do Brasil, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia.

Em termos absolutos ficou apenas atrás de Recife, mas em eficiência ficou em primeiro lugar, pois obteve 100% de viabilidade, enquanto Recife ficou na faixa de 96%. Isto reflete o nível de qualidade dos serviços prestados pela Fazenda Municipal à atual gestão. “A nossa maior preocupação é com o bom atendimento, estamos aqui para atender da melhor forma possível o contribuinte”, afirmou o Prefeito do município, Manuel Botafogo.

Segundo o assessor tributário da Prefeitura, Doutor Saulo Duarte, muitos municípios importantes ficaram atrás de Carpina não só da REDESIM, como na arrecadação tributária,que cresceu em um ano com forte retração na economia e nos repasses de receita tributária da União e do Estado de Pernambuco. Carpina obteve um crescimento de 36,3 % na receita própria, o que ajudou a compensar a queda dos repasses.

“Atribuo resultados tão positivos em tempos de crise, aos esforços dos colaboradores, a nossa política de atração de negócios ,ao reconhecimento da população e a melhoria contínua da prestação de serviços públicos”, finalizou Botafogo.