Carpina registra 14º homicídio em 2017

Um adolescente foi assassinado, por volta das 20h20, nesta segunda-feira (29), no Loteamento Jardim Neópolis, em Carpina. Segundo informações da Polícia Militar dois homens não identificados chegaram até a casa do menor chamando pelo nome do mesmo. Ao sair para atender, Harisson Alves Braz, 16 anos, foi alvejado por dois disparos de arma de fogo na cabeça e morreu no local.

O fato foi registrado na Delegacia de Plantão de Nazaré da Mata e será investigado pela 45ª Delegacia de Carpina.

Com esta ocorrência, o município contabiliza 14 homicídios em 2017 e o 6º do mês de Maio.