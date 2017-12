Carpina se destaca em Conferência Regional sobre cultura

A cidade de Carpina foi representada com 59 artesãos e artistas na IV Conferência Estadual de Cultura da Zona da Mata Norte. Este foi o maior público do segmento por município no evento que ocorreu na última quinta- feira (07), na Escola Técnica Estadual Wilson Campos, em Paudalho.

Marcaram presença poetas, repentistas, coquistas, presidentes de maracatus, representantes da União Carpinense de Escritores e Artistas (UCEA) e da Associação de Bacamarteiros, artistas plásticos, mamulengueiros, entre outros.

Os municípios da Mata Norte enviaram seus representantes e debateram o tema “um plano estadual de cultura para Pernambuco”, através das plenárias e dos grupos de trabalho.

Esteve presente ainda na Conferência Regional o Secretario de Cultura de Pernambuco, Marcelino Granja, Agricelia Guimarães, da FUNDARPE, o Diretor de Cultura de Carpina, Edy Slovik, entre outras autoridades.