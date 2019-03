Carpina tem representante no Miss Model’s Secret Infantil 2019

Rafaella Pereira é a representante para a etapa estadual

A modelo carpinense mRafaella Pereira, 5 anos, foi recentemente aclamada Miss Carpina Model’s Secret – Infantil, coordenada pela Acazzo Top Model’s, em evento realizado no Hotel Jangadeiro, Boa Viagem- Recife. “Receber este título foi uma alegria enorme pra Rafinha, que desde os 3 anos fala em ser uma Miss voltada a ajudar as pessoas e proteger os animais”, conta orgulhosa a mãe Goretti Pereira. Agora a modelo se prepara para a próxima seletiva, prevista para o mês de outubro, em Recife, onde ela disputará o Título de Miss Pernambuco Model’s Secret.

Rafaella Pereira participa ainda da seletiva municipal de Carpina, prevista para o mês de maio, com data a ser confirmada. No evento, ela disputa o título de Mini Miss Carpina e o evento está sendo realizado pela Miss e Mister CLUB e Agência Oficina de Modelos de Carpina, coordenado por Sandra Silva.

O interesse pela carreira de modelo começou quando a família realizou um ensaio fotográfico em comemoração aos 5 aninhos de Rafaella. Depois das fotos terem sido postadas no IG da mãe, muitas mensagens chegaram dizendo que a menina era linda e levava jeito pra carreira de modelo. Com esse incentivo, os pais, Alex Sandro Correia de Lima e Paula Goretti, decidiram investir.

Com uma carreira em ascenção, Rafaella Pereira já desponta nas passarelas e recebeu vários convites. Atualmente é Embaixadora da loja Hellobaby de Carpina, faz parte da Plataforma de blogueirinhos de Pernambuco Mini Fashion Trandy Oficial, participou de desfiles por diversas lojas do Moda Center Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, fez ensaios / divulgação para a Mercearia Da Moda, Flor & Laço, Coisas de Lena e Tom cereja, todas em Carpina, além da Modinha Kids, em Goiana. No currículo ela exibe ainda os títulos de Musa Lounge Esmalteria, e faz algumas divulgações para a Loja 2001 e Supermercado Gonzagão, em Caprina. A modelo ainda divulga o trabalho da mãe, a odontopediatra Drª Paula Goretti, dentre outros.

Para o futuro, ela pensa em seguir a área de Medicina. Atualmente, sua rotina é estudar, brincar, passear e fotografar. Sua principal atividade física é dançar ballet. “Rafinha tem tido toda a assessoria da Acazzo Top Model’s, através da sua coordenadora de passarela Jucy Ferreira, com dicas e aulas de passarela ao longo do ano. A alimentação da Rafinha tem sido bem equilibrada, voltada para as coisas saudáveis, sem ultra processados e com bastante líquidos pra hidratar”, explica Goretti Pereira.

Um dos diferenciais da modelo é a sua preocupação com as causas sociais. Defensora dos animais, ela pensa em, através de sua carreira, conseguir ajudar algum trabalho ligado à questão ambiental ou de proteção aos animais. Para trabalhar essa formação social, os pais incentivam a filha a priorizar sempre os estudos. “Ela divide as atividades de modelo e, agora, Miss Carpina Model’s Secret Infantil naturalmente, sem pressão, pois sempre procuramos respeitar os limites dela, respeitando e ajudando as pessoas, cuidando da nossa cidade e da natureza, protegendo os animais, valorizando a beleza e a nossa cultura, sempre com muita humildade”.

Os trabalhos de Rafaella Pereira podem ser acompanhados pelo @rafinha_blogueirinhamirim.