Carpina vence o concurso de Mister Pernambuco 2019

O modelo carpinense Anderson Felipe Rodrigues Pessôa, 21 anos, é o vencedor da 11ª edição do concurso Mister Pernambuco, realizado no último dia 10 de maio, na cidade de Caruaru. O evento é organizado pelo coordenador Miguel Braga.

Anderson Pessôa disputou o título com outros 19 representantes dos municípios pernambucanos. Foram realizadas uma série de atividades preliminares, incluindo desfiles, entrevistas e passeios por pontos turísticos da “Capital do Forró”.

“Sempre tive esse sonho em ser mister e representar minha cidade. Busquei me preparar da melhor forma. Ao conquistar o título de mister Pernambuco foi uma surpresa para mim. É algo gratificante representar o Estado. Estou muito feliz e cheio de planos e confiante para o Mister Brasil”, pontua.

Ele iniciou a carreira de modelo aos 17 anos de idade. Na oportunidade obteve o 3º lugar na etapa municipal. Em 2018, retornou a disputa mais preparado e foi aclamado Mister Carpina passando assim para a etapa estadual. Anderson Pessôa faz parte do castting da Oficina de Modelos em Carpina e tem a coordenação da produtora cultural, Sandra Silva.

A próxima etapa é a nacional que será que será realizada no Rio Grande do Sul, no mês de setembro. O modelo já iniciou os preparativos para concorrer à disputa com os representantes dos demais estados brasileiros.