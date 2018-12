CARPINA/ Vídeos mostram detalhes da ação de bandidos e explosão em banco

A PF divulgou três vídeos da investida. No primeiro deles, um homem aparece junto aos caixas eletrônicos da agência bancária. Ele usa um instrumento para abrir buracos no terminal de autoatendimento. Em seguida, coloca explosivos.

Outros dois homens também surgem nas imagens. Não é possível visualizar os rostos, mas as câmeras mostram detalhes da colocação dos explosivos. No chão, aparece uma sacola com ferramentas, usadas na ação.

No fim do primeiro vídeo, dois homens acendem os explosivos. É possível observar o fogo em dois caixas eletrônicos. As câmeras registram o momento da explosão e as imagens ficam tremidas.

No segundo vídeo, a sequência da explosão é gravada por outra câmera. Por meio desse equipamento, é possível acompanhar o impacto e pedaços do teto caindo. Há muita fumaça na agência, na área onde estão algumas cadeiras.