Carpina vivencia Dia Mundial do Meio Ambiente com plantio de 120 mudas

Marcando o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (05), a Prefeitura do Carpina (PMC) realizou o plantio de 120 mudas de árvores nativas, no Engenho Pindoba, no Bairro Novo. A ação é uma parceria entre a Sec. Mun. de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, CPRH, CELPE e Grupo Reflorestando.

O local utilizado fica em uma área de 67 hectares disponibilizada pela PMC, para que empresas possam realizar a compensação em reflorestamento por possíveis retiradas de árvores no município, como por exemplo, as árvores que tiveram que ser cortadas para a duplicação da BR-408. Entre os tipos de mudas plantadas estão Ipê, Pau Brasil e Visgueiro.

“Em 2009 nós fizemos uma atividade dessas e reunimos alunos de todas as escolas do município para participarem. Até hoje tem uma árvore que foi plantada por mim aqui no local. Estamos repetindo e trazendo novamente para as crianças o quão é importante preservar a natureza”, disse o Prefeito de Carpina, Manuel Botafogo.

Com mais esta ação, desde o início de 2019, a Sec. Municipal de Meio Ambiente já realizou o plantio de mais de 240 mudas de Ipê, Nim, Sombreiros, Pata de Vaca, Acácia e diversas outras árvores, distribuídas em praças, ao redor de escolas e UBS da cidade. “Estamos num processo de arborização de Carpina. Até o fim do ano estaremos plantando muitas outras árvores na cidade, através de parcerias com empresas privadas e grupos como o Reflorestando”, afirmou o Sec. de Meio Ambiente, Jorge Mozart.