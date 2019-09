Carpina vivencia Semana da Árvore

A cidade de Carpina vivencia no período de 18 a 21 de setembro a Semana da Árvore. As atividades acontecem na Praça Joaquim Nabuco. A realização é do Grupo Reflorestando Carpina.

De acordo com a idealizadora do Reflorestando Carpina, Alcilene Angelina Mela, a proposta é “conscientizar a população sobre o respeito ao meio ambiente, levar a literatura as praças, para que às pessoas tenham mais acesso ao que é bom. A população tem que voltar a invadir o espaço público, onde as famílias recuaram e a marginalidade tomou conta. Nós, os bons somos a maioria”.

O projeto ambiental Reflorestando Carpina iniciou suas atividades em março deste ano e já conta com a participação de colaboradores de vários segmentos. As ações já realizadas são os plantios simbólicos nas escolas com palestras de conservação e respeito ao Meio Ambiente, plantio de mudas de árvores em calçadas e canteiros de praças, bem como o auxílio no replantio a área de reflorestamento de Pindoba. “É de fundamental importância a conservação, respeito e cuidado com o meio ambiente, não só em nosso município, também em todo o estado e no mundo. A natureza grita para que o homem pare de maltratá-la”, destaca Alcilene Angelina. Entre as próximas ações, está o estabelecimento de um jardim botânico, além de catalogar as nascentes de Carpina e fazer matas ciliares para a proteção, entre outros trabalhos a longo prazo.

Confira a programação da Semana da Árvore em Carpina:

18/09 (Quarta-feira)

19h- Abertura com apresentação cultural.

19/09 (Quinta-feira)

6h – 12h- Feira de Orgânicos;

8h30- Entrega dos Terrários para o concurso;

9h – 11h- Palestra “Lixo: O problema do tamanho do planeta” com Sérgio Antônio (Defesa Civil);

14h – 16h- Palestra sobre “Resíduos Urbanos” – com Eliton Lopes;

17h – 19h- Palestra com Sérgio Antônio.

20/09 (Sexta)

Oficina de Bonsai – com Rapha Cavendish.

Manhã 9h – 11h

Tarde 17h – 19h

21/09 (sábado)

9h – 13h- Adoção de animais com Gadac;

14h – 16h – ficina enxerto e poda com Estella Melo;

18h alestra “As dificuldades do agricultor familiar” com Libório e Lucas Ribeiro;

18h30min -Mini palestra/ “Jardins e sua função social e ecológica em ambientes urbanos” com Vanessa Roberta;

Apresentação da escola vencedora do concurso do “Melhor Terrário”.

Obs.: Durante esses dias terão doação de mudas e adubos orgânicos, como também vendas de plantas.