Carpinense aposta em alternativas para novas oportunidades de trabalho  

O número de desempregados no país aumentou em 1,47 milhão de pessoas de 2016 para 2017, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O total de desempregados incidiu de 11,76 milhões na média de 2016 para 13,23 milhões em 2017, um acréscimo de 12,5%. Diante do cenário econômico a saída para os que estão enfrentando o desemprego é usar a criatividade para driblar a crise. Com determinação e esperança há quem encontre os meios para garantir a renda e forneça o sustento da família.

O carpinense Humberto Marques, 30 anos, resolveu investir no setor alimentício após passar um ano e meio desempregado. Suas últimas experiências foram na área administrativa em um escritório de advocacia e em uma gráfica na função de designer gráfico. Inicialmente ele começou comercializando picolé gourmet e ampliou o negócio com a entrega de quentinhas de comida caseiras.

Para reduzir os custos com aluguel ele instalou a DinDin + na própria residência, localizada à Rua Dr. Gonçalves Guerra, 445, Bairro Cajá, em Carpina. Marineuza de Almeida, mãe de Humberto, prepara os alimentos e ele fica responsável em captar clientes através das redes sociais e fazer as entregas.

“Diante da crise eu tentei várias formas para me estabilizar até que surgiu a ideia em vender o picolé gourmet e lanches. Através da recomendação de amigos resolvemos investir na produção de quentinhas com comida caseira e o sucesso foi garantido”, relata entusiasmado.

A fidelização da clientela tem sido o segredo para manter o negócio. A indicação dos amigos também tem ampliado os pedidos. Com uma produção média de 30 quentinhas diariamente ele pensa em ampliar o negócio e futuramente instalar um ponto fixo no centro da cidade para um serviço fast food, no qual os clientes podem preparar e servir as refeições em um intervalo pequeno de tempo. Os atendimentos da Din Din + são através dos números (81) 99853-4112/991764420/ DinDin+ Picolé Gourmet.

Apesar da crise as oportunidades estão em todos os lugares, por isso é necessário expandir as buscas. Para garantir uma colocação no mercado de trabalho é preciso uma postura empreendedora. Uma sugestão é observar grupos nas redes sociais, as conversas entre amigos, participação em palestras e eventos gratuitos, pesquisar iniciativas inovadoras, por exemplo, para tentar identificar uma área de interesse e promissora, ou até mesmo realizar cursos e aproveitar as opções gratuitas na internet, para auxiliar na qualificação. Especialistas orientam a ser mais flexível ao buscar oportunidades mesmo naquelas em que não se têm experiência registrada em carteira.