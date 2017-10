Carpinense comemora vitória em prêmio estadual de literatura

O universo feminino inspirou a carpinense Ester Cristina de Lemos Sabino, 41 anos, ou simplesmente Ezter Liu, como prefere ser identificada, na produção do livro “Das tripas coração”. Com a obra ela tornou-se a primeira mulher a vencer o Prêmio Pernambuco de Literatura, que este ano chega a sua 5ª edição.

Este é o segundo trabalho da autora que já publicou o livro de poemas “Vermelho alcalino”, pela editora independente Porta Aberta, de Goiana, além de outros textos publicados em coletâneas e tem a vida como a inspiração para a sua produção.

O livro “Das tripas coração”, que será editado pela Companhia Editora de Pernambuco (CEPE), reúne 19 contos com histórias de mulheres em diferentes circunstâncias da vida. “Eu estou muito feliz em representar a Mata Norte. O Das tipas coração é um livro de contos. Eu escolhi uma linha com protagonistas femininas. É um livro de fala de dificuldades, de angustias, de alegria, de emoções, em fim, de alguns momentos em que a pessoa tem que fazer das tripas coração para se colocar no mundo e para conquistar o seu espaço. Acabou que o trocadilho virou título”, comenta a autora.

Ezter Liu confessa que sempre teve interesse pela produção de textos, mas apenas a partir de 2005, por incentivo de amigos, começou a divulgar o seu trabalho.

PREMIAÇÃO- Também foram premiados os escritores Walter Cavalcanti Costa, da Mata Norte, venceu com o romance O Velocista e Enoo Miranda, de Nazaré da Mata, levou o prêmio pelo livro de poemas Fogo, fato. O escritor Fred Cajú, do Recife, foi contemplado pelo livro de poemas Nada Consta; e Amâncio Siqueira, de Garanhuns, venceu com o romance Absinto. Os autores terão suas obras inéditas publicadas pela CEPE.

HOMENAGEM- Por determinação do governo do Estado o nome do prêmio Pernambuco de Literatura passa a se chamar Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura, em homenagem ao centenário de nascimento do escritor. A proposta do prêmio é fomentar a produção literária em todas as macrorregiões de Pernambuco e a democratização do acesso ao livro e à leitura.