Carpinense é eleito presidente para conselho de administração da ABRINT

Os membros do conselho de administração da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint) elegeram o pernambucano André Felipe Rodrigues para a presidência do conselho da entidade e Carlos Ariel Guarisco Ferreira, do Paraná, para a vice-presidência. Segundo informou a associação nesta quarta, 10, a reunião que tomou a decisão da nova composição da diretoria foi realizada na semana passada, dia 3.

Rodrigues e Ferreira são fundadores da Abrint e agora têm o compromisso de implantar o planejamento de gestão por diretrizes da entidade, além da consolidação do modelo de “governança profissional” implantado em 2018 e que resultou na contratação de Alex Mansur como diretor executivo. O pernambucano é sócio-proprietário e fundador do provedor Piernet, com sede em Carpina, interior do Estado. Já o paranaense é sócio proprietário do provedor Cepain Telecom, sediado em Assis Chateaubriand (PR).

Também foram eleitos na ocasião os novos diretores da Abrint: Breno de Castro Laranjo Vale (MG) agora é diretor administrativo; Mauricélio Oliveira Junior (MG) foi reeleito diretor tesoureiro; e Sidnei Batistela (PR), também foi eleito para o cargo de diretor tesoureiro. A votação para escolher os 23 conselheiros da associação ocorreu no último dia da 11ª edição do Encontro Nacional de Provedores, promovido pela Abrint no início de junho.