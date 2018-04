Carpinense vencedora do maior prêmio de literatura em PE lança livro

A Mata Norte está representada pelos escritores Ezter Liu, de Carpina, e Enoo Miranda, de Nazaré da Mata, no lançamento coletivo das cinco publicações que venceram, em 2017, o 5º Prêmio Pernambuco de Literatura, uma iniciativa do Governo do Estado (Secult-PE, Fundarpe e Companhia Editora de Pernambuco). O evento está marcado para às 19h, desta quinta-feira (26), no Museu do Estado de Pernambuco.

Primeira mulher a receber o maior reconhecimento em uma edição do Prêmio, a escritora Ezter Liu, residente em Carpina, apresenta o livro de contos das tripas coração. Revelando ainda a produção literária da Zona da Mata, O Velocista é o primeiro romance de Walter Cavalcanti Costa; e chã, o novo poemário de Enoo Miranda. Representando o Agreste, o romancista Amâncio Siqueira lança seu Nem tudo cabe na paisagem. O poeta Fred Caju completa a lista de agraciados lançando nada consta.

Os livros- Grande vencedor do 5º Prêmio Pernambuco de Literatura, das tripas coração, de Ezter Liu, reúne dezoito contos que têm em comum a temática feminina, mas as narrativas apontam para panoramas diversos. A mulher que é deus, a mulher-monstro, a mulher que foge, a que faz perguntas, a que acende fogueiras. São as várias faces do feminino que protagonizam as histórias. A escolha estética de uma narrativa sem vírgulas aponta para a necessidade de contar sem pausas, com o fôlego possível, o que precisa ser contado, porque o texto tira da adversidade a sua força e atravessa os próprios limites para dizer o que precisa ser dito, muitas vezes usando a poesia nas entrelinhas das narrativas como alinhavo e marca de estilo.

Tenho dezenove anos e coleciono isqueiros vazios. Coleciono isqueiros. E coleciono vazios. Tenho vinte anos e aprendi a odiar o formato dos meus seios. E aprendi a odiar a finura dos meus lábios. Meu coração Himalaia. Meu coração Vale do Catimbau. Meu coração dimensão estranha. China plástico neon coqueiral. Tenho setenta anos nos domingos depois do jantar. Lenta. Premeditada. Disfarço a imprecisão das mãos. Tenho trinta pontuais anos no expediente. Me sirvo de bandeja. Sem atrasos. Tenho quarenta e três anos e calos nos cotovelos. Me sirvo com gelo no balcão do bar. Tenho cinquenta anos. Preciso parar de beber. Tenho dezesseis anos. Preciso parar de fumar. Tenho sessenta e sete anos. Preciso acreditar nos santos. Em deus. Em mim.

Ezter Liu nasceu no Recife, mas mora em Carpina desde criança. Graduada em Letras, escritora de prosa e poesia, desde o ano de 2005 tem seus textos publicados em várias coletâneas na região e no estado. Em 2015, pela Porta Aberta Editora Independente, lança seu primeiro livro solo: Vermelho alcalino (poemas). Ezter Liu e o ritmo de sua literatura se misturam à efervescência literária de Pernambuco, sobretudo na Zona da Mata, e assim, como os recitais e banquinhas independentes, insiste e resiste.

Em chã, Enoo Miranda evoca pequenas tragédias cotidianas que assolam o homem do nosso tempo, ora evocando cenários e hábitos do trabalho no meio rural, ora realçando conflitos internos ou típicos da vida nos grandes centros urbanos. Mormaço, suor de trabalho, calor de motim, desordem. A maioria das pessoas que vivem nesse livro também vivem em outros lugares. O fogo dos homens. O mesmo fogo que não garantiu a superioridade destes homens sobre os outros animais. O que usamos para matar uns aos outros. Ou como disse um poeta amigo em tom de pilhéria sobre textos de orelhas de livros de poesia: “Bota tipo ‘Sugiro que leia sentado em assento confortável. Se preferir, aperte o cinto. Esse livro é o brilho sobre as vossas carniças’”, e no fim parece ser isso – além do que é.

o ruído que faz a tua sombra

rasgando um pedaço

de chão duro é o de

um corpo-

carcaça

arrastando as

mazelas de

3 gerações

em uma chã

qualquer.

Enoo Miranda é escritor, coordenador do Cineclube Tela da Mata, professor licenciado em Letras pela Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, situado em Nazaré da Mata, município onde reside e trabalha. Entre suas publicações encontram-se textos em antologias, como Inquebrável: Estelita para cima (Mariposa Cartonera, 2014), a coletânea 1 (Publique-se!, Livrinho de Papel Finíssimo, 2015), e o livro solo Papel de pegar mosca (Porta Aberta, 2016). Atualmente se dedica à criação do selo Vão! Edições e Publicações Independentes.

SERVIÇO

Lançamento dos livros vencedores do 5º Prêmio Pernambuco de Literatura

Quinta-feira, 26 de abril | 19h

Museu do Estado de Pernambuco (Av. Rui Barbosa, 960, Graças – Recife)

Valor de cada livro: R$ 20,00