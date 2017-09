Um motorista perdeu o controle do veículo e invadiu a agência do Banco do Bradesco, na noite desta terça- feira (19), no município do Carpina.

Com o impacto a vidraça foi destruída e o veículo modelo CrossFox ficou estacionado na área dos caixas eletrônicos. O acidente provocou um incêndio de grandes proporções.

A identidade do motorista não foi revelada. Não houve vítimas.