Carteira de habilitação eletrônica gratuita em Pernambuco

O Governo do Estado de Pernambuco, por meio do DETRAN-PE, informa que quem tirou a primeira Carteira Nacional de Habilitação – CNH, ou renovou, a partir do dia 02 de maio de 2017, vai poder optar, a partir de hoje (06), pela a CNH Eletrônica sem pagar nada pelo serviço. Para adquirir CNH-e é preciso se cadastrar no site do Departamento Nacional de Trânsito – Denatran: https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/#/cnhdigital/adesoes.

O documento virtual poderá ser apresentado no lugar da carteira física e será identificada pela leitura do QRCode ou Certificado Digital. A carteira digital tem a mesma validade que o documento impresso e conta com um conjunto de padrões técnicos para suportar um sistema criptográfico que assegura a validade do documento. Vale lembrar que esse serviço só é válido para as CNH’s emitidas a partir de 02 de maio de 2017, pois as mesmas dispõe do QRCode. Quem esquecer a CNH física em casa não estará sujeito à multa e pontos na carteira, basta apresentar o documento digital. Os condutores podem optar pelos dois modelos de CNH.