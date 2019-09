Caruaru: Hospital São Sebastião implanta serviço de hemodiálise

O Hospital São Sebastião (HSS), no município de Caruaru, comemora seu primeiro ano de funcionamento implantando mais um serviço de saúde para a população do Agreste pernambucano. Neste mês de setembro, a unidade passa a ofertar sessões de hemodiálises para pacientes com doença renal crônica, ampliando, assim, a capacidade resolutividade e a complexidade dos leitos do equipamento. O São Sebastião funciona como unidade de retaguarda destinada a pacientes encaminhados pelos hospitais de alta complexidade da região, principalmente do Hospital Regional do Agreste (HRA).

Após o seminário do Todos em Pernambuco em Caruaru, o secretário estadual de Saúde, André Longo, realiza visita à unidade hospitalar no início da tarde desta sexta (06.09), por volta das 13h, para verificar o funcionamento e inaugurar o novo serviço, localizado na Avenida Agamenon Magalhães, S/N, no bairro Maurício de Nassau. No HSS, as sessões de hemodiálise serão disponibilizadas em três máquinas, de forma simultânea, permitindo que 1.560 sessões sejam realizadas ao ano. O investimento do tesouro estadual será de mais de R$ 1 milhão ao ano.

“As sessões de diálise são indicadas para pacientes que apresentam deficiência no funcionamento dos rins e são voltadas para o público interno que precisa passar por este processo. Com mais essa inauguração, ampliamos os nossos serviços próprios que contam com hemodiálise e qualificamos ainda mais a assistência ofertada no Hospital São Sebastião, um equipamento de suma importância para a rede de saúde do Agreste”, afirma o secretário estadual de Saúde, André Longo.

Atualmente, o Hospital São Sebastião – reinaugurado pelo Governo do Estado em 31 de agosto de 2018 – está estruturado para atender o perfil de média complexidade para clínica médica e já funciona em sua plena capacidade, com 60 leitos para internação, além de leitos de estabilização e consultórios médicos, com interconsultas nas especialidades de pneumologia, cardiologia e cirurgia geral para acompanhamento do paciente quando necessário.