Caruaru Shopping receberá novas operações

Desde o início do segundo semestre de 2016, o Caruaru Shopping vem recebendo novas operações que vão se juntando as mais de 200 em funcionamento no espaço. Até o fim do ano, o público de Caruaru e região poderá conferir muitas novidades em diversos segmentos.

Entre elas está a Kalunga, conhecida marca paulista que atua no ramo de materiais para escritório, softwares e hardwares para equipar o ambiente de trabalho. A franquia tem mais de 140 lojas espalhadas pelo Brasil e vai abrir, no Caruaru Shopping, a primeira do interior do Norte, Nordeste e Centro Oeste.

Além dela, uma grande loja de cosméticos, a HU Cosméticos, vai chegar com grande sortimento de materiais para o público. No ramo da gastronomia, um novo espaço está sendo preparado para receber mais opções para o público, na área da última expansão. A primeira operação a se instalar por lá será a Açaí Best.

Já na entrada principal do centro de compras e lazer, um novo conceito em restaurante está por chegar: o Pescatore. A partir dos seus pratos, com forte nos frutos do mar, ele promete agradar os paladares mais exigentes.

“Contrariando todas as projeções de recesso na economia, o Caruaru Shopping mostra por que é conhecido como o maior shopping do interior do Nordeste, diversificando seu mix de serviços, oferecendo ainda mais opções para os nossos clientes”, enfatiza o superintendente do Caruaru Shopping Marcus Belarmino.