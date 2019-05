⚠Com a nova onda do Detox nas mídias sociais, certas celebridades estão lançando algumas “modas” duvidosas e gerando polêmicas!!

⚠A moda do momento é: CARVÃO ATIVADO PARA CLAREAMENTO DENTAL!

O pior é que e se você olhar nas prateleiras das farmácias e dos supermercados, provavelmente, vai se deparar com escovas e cremes dentais chamando a atenção pela cor preta – sinalizando serem de CARVÃO MINERAL ATIVADO. Parece que as grandes empresas resolveram pegar uma carona no sucesso das celebridades, lamentavelmente, de modo irresponsável.

💡Vamos aos fatos…

▶Em 2016, o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco já havia lançado nota de esclarecimento sobre o assunto, ressaltando a falta de evidência científica que justifique seu uso do Carvão Mineral como agente clareador (https://www.cro-pe.org.br/noticia.php?idNot=1140).

▶Além de não existir evidência científica para embasar a compra do produto, há riscos associados à sua aplicação. Isso porque o clareamento que ele provoca seria causado pela remoção de detritos e de parte do esmalte dentário, portanto trata- se de um composto ABRASIVO!

▶Somado a isto, o carvão ativado pode pigmentar as restaurações estéticas do paciente, logo, ocasionar um efeito contrário à suposta indicação!

Finalmente, para que é utilizado o CARVÃO ATIVADO?

⚫O carvão ativado é indicado nas emergências médicas como agente para desintoxicar pacientes acometidos por envenenamento ou overdose, uma vez que este composto atua na adsorção de gases e toxinas, impedindo que estas entrem na corrente sanguínea.

Porém o uso indescriminado pode acarretar também perda de nutrientes, vitaminas e medicamentos!

Antes de aderir às “modas midiáticas”, é preciso correr atrás das INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS!!!

Dra Christiana Marcelino

Dentística e Estética Dental pela UNICSUL – SP/ FOP.UPE

Resp. Téc Odontologia – CLÍNICA CIOME PREMIER

CRO: 8435 – PE