Casa da Rabeca terá festa junina com três dias de forró e tradição

Uma das mais tradicionais festas juninas de Pernambuco, o Forró de Salu celebra sua 16ª edição este ano com três dias de muita animação. De sexta (21) a domingo (23), mais de 10 atrações subirão ao palco para as mais de 30 horas de arrasta-pé. A brincadeira ainda reforça a solidariedade: o ingresso é um quilo de alimento não perecível que será doado a uma instituição de caridade. O Forró de Salu tem o apoio do Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura e Fundarpe, além da Prefeitura de Olinda.

O arraial da Casa da Rabeca será aberto às 19h da sexta-feira (21), com fogueira, comidas típicas. As atrações musicais da noite vão garantir o “rala-bucho” até o amanhecer, com A Família Salustiano e a Rabeca Encantada, Nordestinos do Forró, Andrezza Formiga, Aracilio Araújo e o Coco das Mulheres.

No sábado (22), também a partir das 19h, se revezam no palco o Coco Raio de Luz, trio pé de serra Beberibe, Gilmar Leite e Roberto Cruz.

Na véspera de São João (domingo), mantido o horário das 19h, será a vez do Coco de Fulô, Ivan Ferraz, Maciel Salu e, encerrando os festejos, o sanfoneiro Mestre Gennaro e Forró Serrado. “Mas a festa só acaba com o nascer do sol”, garantem os filhos do Mestre Salustiano, que organizam a festa em memória ao patriarca.

Fundada pelo saudoso Mestre Salustiano – falecido em 2008 – a Casa da Rabeca foi criada em 2002 para reverenciar a cultura popular, com programações anuais que celebram ritmos como frevo, maracatu, coco, ciranda, cavalo marinho e forró. O espaço dispõe de uma infraestrutura completa para o público, com área externa e interna para aproveitar os festejos com comidas típicas e “forrozar’’. Conta, ainda, com amplo estacionamento e segurança.

Serviço:

16º Forró de Salu – São João da Casa da Rabeca

Sexta-feira (21 de junho), sábado (22) e domingo (23); às 19h

Casa da Rabeca (Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara – Olinda)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível | Estacionamento: R$ 5

Mais informações: 3371.8197

Foto: Divulgação