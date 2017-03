Casa das Juventudes de Carpina abre inscrições

Jovens de 15 a 29 anos de idade, residentes em Carpina, já podem se inscrever na Casa das Juventudes. De 20 a 24 de março, a instituição estará de portas abertas para o cadastro da juventude carpinense. O intuito da ação é realizar o levantamento quantitativo de jovens no município que, através deste cadastro, terão acesso a cursos profissionalizantes, palestras, fóruns, seminários, oficinas, minicursos, serviço de convivência para jovens, assistência social, entre outros serviços oferecidos pela Casa.

As inscrições devem ser realizadas, das 8 as 12h e das 14 as 16h, na própria instituição, que fica na Avenida Joaquim Pinto Lapa, nº372 (Casa azul com listras amarelas), após a rua da rodoviária. É necessário estar de posse da cópia e original do RG, NIS, comprovante de residência, além de foto 3×4.