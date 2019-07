Casal da cidade de Aliança é encontrado morto dentro de casa em Januária, Minas Gerais

Perícia constatou seis marcas de tiros no corpo da mulher e uma perfuração no corpo do homem; dinâmica do crime não foi esclarecida e a Polícia Civil investiga o caso

Um casal foi encontrado morto dentro de casa em Januária, no Norte de Minas, na madrugada desta quinta-feira (18). A Polícia Militar foi chamada por vizinhos que escutaram barulho de tiros e, quando chegou no local, encontrou a filha do casal, de 11 anos, na porta do imóvel. Segundo a PM, a menina estava desesperada e disse que os pais estavam mortos.