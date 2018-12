Casal de Carpina é assassinado em Jaboatão dos Guararapes

De acordo com a corporação, o bar pertencia a uma amiga de Paula Francinett Alvez Barza Garrido, de 40 anos, e Fernando José Camelo Pessoa, de 50 anos, que foram assassinados no local. O casal morava em Carpina e foram assassinados por engano.

Também foram atingidos por disparos de arma de fogo Marcos Antônio da Silva, de 44 anos, e Andresa Maria da Silva, de 37 anos. A mulher foi encaminhada para o Hospital da Restauração (HR), no Centro do Recife. Segundo a unidade de saúde, ela deu entrada no hospital com um tiro na boca e tem estado de saúde estável, na manhã desta terça-feira (4). Não há informações sobre o estado de saúde do rapaz.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Área Metropolitana Sul.

*Informações do G1PE