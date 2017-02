Casal de turistas que molestou tubarão em Fernando de Noronha é multado em R$ 20 mil

O casal de turistas que molestou um filhote de tubarão na tarde dessa segunda-feira (6), na Praia do Sueste, em Fernando de Noronha, foi multado pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) nesta terça-feira (7). Os dois visitantes (marido e mulher que são da Paraíba) vão ter que pagar R$ 20 mil por crime ambiental.

Cada um dos turistas recebeu uma multa de cinco mil reais, pelo ato de molestar o animal da espécie limão (tubarão incluído na relação de espécies ameaçadas de extinção) e o valor dessa multa dobra, porque o ato aconteceu em uma unidade de conservação. O Sueste faz parte do Parque Nacional Marinho.

A turista pegou o filhote com a mão, enquanto o marido filmava. O tubarão reagiu e mordeu o dedo da visitante. “Eles foram autuados por infração ambiental. Tanto a mulher quanto o marido foram multados porque participaram da infração. Além da multa, vamos encaminhar o caso ao Ministério Público e eles vão responder criminalmente”, explicou o coordenador de Fiscalização do ICMBio, Júlio Rosa.

A turista, que pegou o tubarão com a mão, teve um ferimento e foi atendida no Hospital São Lucas. A visitante levou três pontos e foi liberada. “ Eles relataram que se empolgaram e confessaram que mexerem no animal. Os turistas disseram que estavam arrependidos da ação. Nós ficamos chateados porque temos força de trabalho, muita gente em campo, para evitar que ações como essas aconteçam”, disse o coordenador de Fiscalização.

Nesta terça-feira os fiscais do ICMBio e os monitores da EcoNoronha, empresa concessionária dos serviços turísticos do Parque Nacional Marinho, reforçam as orientações aos turistas na Praia do Sueste. “Nós informamos aos visitantes a importância desses tubarões que estão na beira do mar, que são filhotes. Nós pedimos que não encurralem nem peguem nos animais. Estamos guardando o meio ambiente para que todos possam ver “, falou o guarda-parque , Policarpio Felipe.

*G1