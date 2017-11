Casal desaparecido em Timbaúba

Um casal de noivos está desaparecido desde às 9hs da última terça- feira (31), no município de Timbaúba. Maira Yara Monteiro Santos e Daniel, que não teve o sobrenome divulgado, estavam em um veículo Gol, cor prata, de placa não revelada, e se deslocaram com destino a São Vicente Ferrer. No entanto, nenhuma comunicação foi feita pelo casal até então.

Mayara é funcionária da Faculdade de Ciências de Timbaúba e Daniel trabalha no Banco do Brasil. Eles residem no Bairro Timbaubinha. Informações podem ser repassadas pelo número (81) 99905-7746, e falar com Milena irmã de Mayara.