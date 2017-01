Casal e filha de 2 meses morrem em acidente após saírem de casamento

G1/ Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou uma família morta na quarta-feira (25) na PE-103 em Bonito, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, um homem de 26 anos, uma mulher, de 25, e a filha deles – de dois meses – morreram no acidente.

“Eles saíram de um casamento e o condutor do carro tentou ultrapassar dois veículos. Segundo o motorista do caminhão, a pessoa que vinha conduzindo o carro conversava com alguém que estava na traseira [do automóvel]. Ele [condutor do caminhão] tentou livrar do carro, mas não conseguiu”, informou ao G1 o capitão da Polícia Militar, Weldes Felipe.

Ainda segundo a PM, o homem morreu no local, enquanto a mulher e a recém-nascida chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. A polícia não informou se as vítimas estavam usando os equipamentos de segurança.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicinal Legal de Caruaru, também no Agreste.