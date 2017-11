Casal é preso por estelionato em Goiana

Um casal acusado de estelionato e falsificação de documentos foi preso pela Polícia Civil de Goiana. Margarete da Silva Menezes e Inaldo Paulo de Brito foram presos em cumprimento de mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca do município.

Segundo informações preliminares da polícia, por meio de declarações e documentos apresentados por Margarete, no ano de 2016, o Ministério Público entrou com uma ação civil para solicitar ao Governo do Estado o fornecimento de medicamentos de uso contínuo para a sogra dela, Maria Benedita de Brito, que é portadora de diabetes.

Foi liberado o recurso necessário para seis meses de tratamento, tendo então sido expedido alvará no valor de R$ 11.169,00. No entanto, o casal estava conseguindo os medicamentos através da farmácia pública e justificando a aquisição em farmácias particulares através de notas fiscais falsificadas, impressas em uma Lan House.

Com a denúncia, a Polícia Civil chegou até o casal e com eles foi apreendida a quantia de R$ 4.300,00. Margarete e Inaldo foram levados para a Delegacia de Polícia de Goiana e aguardam a audiência de custódia que acontecerá, na cidade de Nazaré da Mata.

*Com informações do Blog do Anderson Pereira