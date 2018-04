Casal morre e filha fica ferida em acidente em Aliança

Um casal morreu e a filha ficou ferida em um acidente de trânsito ocorrido na Rodovia BR-408, em Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, distante 81 quilômetros do Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhonete trafegava na contramão da estrada e bateu na lateral do carro onde estavam todas as vítimas.