Casamento Comunitário reúne 270 casais em Glória do Goitá

Na próxima quarta-feira (12), o município de Glória do Goitá será palco do primeiro Casamento Comunitário de 207 casais. O evento será realizado a partir das 8hs, no Ginásio Municipal Fábio Barbosa de Carvalho, Centro de Glória do Goitá.

A cerimônia será presidida pela juíza da Comarca Drª Sheila Cristina Torres Santos Moreira. São 127 casais de Glória do Goitá e 80 casais de Chã de Alegria, que é um Termo circunstanciando pertence a Comarca de Glória do Goitá.

O evento é promovido pela ARPEN-PE – Associação de Registradores de Registro Civil do Estado de Pernambuco e Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco e com apoio da Prefeitura Municipal.