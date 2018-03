Casamento e teologia é tema de livro em Carpina

A Trindade e o Casamento – A Comunhão Trinitária como Modelo para a Vida Conjugal, de autoria de Marcio Ribeiro de Oliveira, pretende valorizar e resgatar a beleza do matrimônio. O livro aborda um tema pouco explorado pelo mercado, e chega a um momento certo, quando muitos veem no casamento uma instituição falida. De fato, estatísticas apontam para o descrédito em relação ao matrimônio. Os índices de divórcio falam por si, bem como o significativo aumento do número de pessoas que rejeitam a conjugabilidade. Os casos de violência doméstica assustam, sendo mais um fator a que se despreze o casamento.

“A Trindade e o Casamento” vem para acalmar, para ratificar que o casamento é sagrado. Marcio trata da importância da Doutrina da Trindade e de sua interferência diretamente nos relacionamentos humanos, em especial no matrimônio. “O casamento não é uma questão de gosto, de conveniência ou sexo; é mais uma questão de Glória, da Glória de Deus”, explica o Dr. David Merkh, prefaciador da obra, que é um estudo da fundamentação teológica do casamento na Pessoa de um Deus Trino.

É “um tratado sobre a teologia trinitária e sua implicação para a vida matrimonial em nossos dias”, diz Marcio. “Estamos em um tempo cujos vínculos conjugais têm sido desfeitos facilmente, seja pela nova onda do feminismo ou do machismo que impera”, lamenta. O livro procura resgatar a proposta da Santíssima Trindade para a vida conjugal. “A vida conjugal é a melhor imagem para refletir a comunhão que existe no Deus Trino”, ressalta o autor.

Com interesse em um casamento saudável, a obra é uma facilitadora na preservação e manutenção do casamento. Ela mostra algo mais que fortalece a santa união de um homem e uma mulher: a misteriosa natureza da Trindade, um mistério inefável, que nós pouco compreendemos. A Trindade se apresenta como maior modelo para a construção de um casamento saudável, que deve ser “um para o outro (1+1=1), e ambos para Deus” (Pai, Filho e Espírito Santo; 1+1=3). “O melhor modelo que temos para revelar a essência de Deus em comunhão trinitária é o casal ou a família, que vive sua vocação verdadeira”, conclui.