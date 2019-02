Casas Bahia abre seleção em Carpina

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina (SEDES) está recebendo currículos para preenchimento de vagas no cargo de Assessor de Vendas, a serem preenchidas na futura loja das Casas Bahia, que será instalada no município. Os interessados devem entregar o documento na SEDES, que fica na Rua Bernardo Vieira de Melo, 275, São José, ao lado da Pousada do Carpinteiro, nos dias 26, 27, 28 de fevereiro, e 01, 07 e 08 de março, das 8h às 13h.

Para participar é necessário ter entre 20 e 50 anos, experiência em vendas, Ensino Médio completo, estar familiarizado com tecnologias recentes, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1. O salário estimado é de R$1.200,00, mais comissão. O funcionário também terá direito a seguro de vida, cartão alimentação; convênios médico, odontológico e universitário; auxilio funeral e vale transporte.