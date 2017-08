Caso Hemobrás: deputados comemoram recuo do ministro da Saúde

Repercutiu no Plenário da Alepe anúncio oficial do Ministério da Saúde comunicando ter desistido de transferir para o Paraná parte da produção da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), instalada em Goiana, na Mata Norte. Presidente da Comissão de Saúde, a deputada Roberta Arraes (PSB) comemorou a decisão, que classificou como “uma conquista fundamental”. O deputado Ricardo Costa (PMDB) considerou a deliberação uma “vitória de Pernambuco”, enquanto a deputada Priscila Krause (DEM) evidenciou a importância “de uma mobilização em favor daquilo que vale a pena defender na política”.

A ideia abandonada pelo órgão federal colocava em dúvida a viabilidade econômica da planta industrial em Pernambuco, porque retirava da estatal os direitos sobre a fabricação do fator VIII recombinante – item mais rentável a ser produzido pela empresa, utilizado no tratamento da hemofilia. O posicionamento do ministério vinha rendendo críticas dos deputados ao titular da pasta, Ricardo Barros. Parlamentares acusam o gestor (ex-prefeito do município de Maringá, que receberia a nova fábrica) de utilizar-se de critérios exclusivamente políticos para promover a mudança.

“A permanência da Hemobrás em Pernambuco é de grande relevância para todos nós, levando em conta os recursos aplicados, a importância socioeconômica, os empregos a serem criados e as receitas que serão geradas para o Estado”, analisou Roberta Arraes, ressaltando que o comunicado do recuo pelo órgão veio acompanhado do anúncio de que investidores privados estariam interessados em ampliar aportes para o término da construção da fábrica em Goiana.

A preocupação com a viabilização da obra mereceu ponderações de Ricardo Costa. “A luta não terminou, porque há um hiato entre a decisão de manter a produção em Pernambuco e a estrutura que precisa ser levantada para que se chegue a produzir. É nosso dever levar esse tema à baila”, alertou o peemedebista, que aplaudiu o amplo movimento político em defesa da estatal.

Priscila Krause também ocupou a Tribuna para ressaltar a natureza institucional da mobilização. Para a deputada, o êxito da aliança entre as lideranças políticas valoriza a importância dos mandatos parlamentares. “Os políticos pernambucanos fizeram jus à nossa história na defesa dos interesses do nosso Estado, que, quis a história, coincidem com o interesse do Brasil.”

Em apartes aos pronunciamentos, Isaltino Nascimento (PSB), Teresa Leitão (PT), Terezinha Nunes (PSDB), e Zé Maurício(PP) se somaram às considerações sobre a questão. “Em qualquer luta política que Pernambuco empreenda junto, temos grandes possibilidades de vencer”, salientou Terezinha Nunes. “Soubemos deixar de lado nossos diferentes enfoques sobre o tema e alcançamos outro tipo de debate, sobre o que a Hemobrás significa para Pernambuco”, pontuou Teresa Leitão.