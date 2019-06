CARPINA// Cavalo é resgatado pelos bombeiros militares após cair em cacimba desativada

Nessa quarta-feira (05) os bombeiros militares lotados no Grupamento Floresta dos Leões, em Carpina, foram acionados para retirar um cavalo que caiu numa cacimba desativada, localizada no quintal de uma residência abandonada, situada na Rua 05, Santo Antônio, Carpina-PE.

A população tentou exaustivamente retirar o animal da situação de sofrimento que se encontrava, sem êxito, disse um dos moradores.

Felizmente a cacimba não chegou a ser concluída pelo morador que optou em transformá-la numa fossa séptica, antes de abandoná-la completamente.

Três bombeiros militares atuaram na operação de resgate do cavalo que estava, literalmente, no fundo do poço.

“Aproveitamos o momento para orienta os populares sobre o riscos que aquele buraco aberto oferece as crianças. Isolamos a área e requeremos o fechamento definitivo da pseudo cacimba”, disse o Sgt Albuquerque.

O buraco tem um pouco mais de 1,5 metros de profundidade e representa um risco para animais e crianças, por isso deve ser fechado, disse o Comandante do 7º Grupamento de Bombeiros, TenCoronel Edson Marconni.