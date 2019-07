Cavalo Marinho Estrela de Ouro do Condado celebra 40 anos de existência 

O Cavalo Marinho Estrela de Ouro do Condado está comemorando 40 anos de existência. São décadas de resistência e luta pela perpetuação desse brinquedo popular que encontra o seu celeiro no município de Condado-PE , a Terra do Cavalo Marinho .

Confira a programação especial de celebração dos 40 anos do CAVALO MARINHO ESTRELA DE OURO. Participe:

Programação:

Dia 26/07- 15h

Apresentação do Cavalo Marinho na festa do Dia dos Avós do Abrigo Vicentino João XXIII

Dia 27/07- 21h ( Sede do Grupo-Loteamento São Roque)

Festa de terreiro com a Ciranda Bela Rosa do Mestre Bi de Nazaré e Cavalo Marinho Estrela de Ouro .

Dia 31/07 ( Dia do Aniversário de 40 anos)

09h- Aula Espetáculo na EREMACOA

19h- Na sede do grupo – Missa em Ação de Graças e confraternização dos brincantes, familiares e convidados.