Celebração Eucarística de encerramento do Jubileu Centenário da Diocese de Nazaré

Ainda nas alegrias deste tempo jubilar, a Diocese de Nazaré se prepara para o encerramento das comemorações do seu Centenário. A Eucaristia Solene será realizada no dia 04 de agosto de 2019, às 16h, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Nazaré da Mata (PE), e será presidida pelo bispo diocesano, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, juntamente com todo o clero desta Igreja Particular.

Na ocasião, também acontecerá o rito de ordenação de 11 novos candidatos ao diaconato permanente, já instituídos nos ministérios de leitor e acólito: Aguinaldo Francisco da Silva, Daniel Cosmo de Arruda Silva, José Carlos de Freitas Paula, José Ferreira da Silva, João Júlio Barreto Filho, Marcelo Barbosa de Pontes, Marcos Agostinho dos Santos, Marco Antônio da Costa Barbosa, Nedson Ximenes dos Santos Júnior, Paulo Gomes Vasconcelos Silva, Reinaldo Severino Marinho.

100 Anos de Vida e Missão

As páginas que marcaram as comemorações alusivas ao centenário da Diocese de Nazaré foram cheias de encontros, dinamismo, fé e muita gratidão a Deus por esta história de 100 Anos.

Durante o triênio de preparação para a grande celebração festiva (2016-2018), muitos eventos foram realizados: peregrinações, visitas pastorais missionárias, concentrações regionais, homenagens na ALEPE e em câmaras municipais, 100 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento em todas as paróquias, dentre outros acontecimentos que intensificaram o júbilo desse tempo festivo e compuseram um registro, na história, que ecoará para as futuras gerações.

O mais importante deles foi o I Congresso Eucarístico Diocesano, que aconteceu entre os dias 02 e 04 de agosto de 2018, na Quadra de Esportes da Escola de Aplicação Professor Chaves, em Nazaré da Mata (PE). Cerca de 400 pessoas participaram do encontro, que teve como tema: “Eucaristia: Vida e Missão”; e o lema: “Eles o reconheceram no partir do pão” (Lc 24,35). O Assessor do Congresso foi o bispo diocesano de Palmares (PE), Dom Henrique Soares.

A Santa Missa festiva pelos 100 Anos de Vida e Missão da Igreja Particular de Nazaré aconteceu no ano passado, aos 05 de agosto de 2018, às 16h, na Praça Papa João XXIII, em frente à Igreja Catedral. Essa data ficará marcada na história e na memória de milhares de pessoas – entre fiéis leigos e leigas, religiosos(as), seminaristas e membros do clero – que vivenciaram esse momento de fé.

A solene concelebração eucarística do centenário foi presidida pelo Núncio Apostólico Dom Giovanni d’Aniello, representante do Papa Francisco no Brasil. Também participaram da Eucaristia outros 12 Arce(bispos) de dioceses e arquidioceses que integram o Regional Nordeste2 da CNBB.