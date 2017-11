Centenário do Mercado Público do Carpina é comemorado com atividades

No próximo sábado (11) o Mercado Público do Carpina completará seu centenário. Em comemoração à data, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico realizará, na sexta-feira (10), às 8h, um Culto em Ação de Graças, com o Pr. Ronaldo, da Igreja Batista Central do Carpina.

No sábado, será feita uma missa, às 7h, e cantado os parabéns. Também haverá a apresentação de Pé de Serra, às 9h30, com Ramos Forrozeiro. As atividades serão realizadas no próprio mercado. Todos estão convidados para o aniversário de 100 anos do Mercado Público Municipal.

Confira uma matéria sobre a história do Mercado Público publicada no Jornal Voz do Planalto aqui