Central de Penas Alternativas de Goiana começa a funcionar, este mês, em novo endereço

A Central de Penas Alternativas (Ceapa) de Goiana, Região Metropolitana do Recife foi transferida para o Engenho Boa Vista, s/n, centro da cidade, no novo prédio do Fórum Desembargador Joaquim Nunes Machado.

No local são atendidos atualmente 47 cumpridores, autores de crimes com menor potencial ofensivo e que podem cumprir a pena através da prestação de serviços a comunidade ou por meio da prestação pecuniária. Além de Goiana, existem mais 10 Centrais em Pernambuco: no Recife (quatro), em Caruaru, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe, Petrolina, Sertânia e Belo Jardim.

A Ceapa é coordenada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e Gerência de Penas Alternativas (GEPAIS), com a função de auxiliar o poder judiciário na execução das penas e medidas alternativas e fornecer apoio e acompanhamento ao cumpridor.

Repetindo o novo endereço da Ceapa de Goiana – Engenho Boa Vista, s/n. Centro. Telefone (81) 3626-8552.