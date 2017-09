Centro de Criação Galpão das Artes premiado em festival de São Benedito do Sul

Saiu o resultado do FESTERAGUAS – Festival de Teatro da Terra das Águas – em São Benedito do Sul , na Mata Sul de Pernambuco. Na comissão julgadora o referido festival contou com nomes, como o do especialista Emerson Melquíades ( UFPE ) que avaliou quinze espetáculos teatrais. A cerimônia de premiação destacou na categoria infância e juventude o espetáculo Histórias de Lenços e Ventos pertencente ao repertório do Centro de Criação Galpão das Artes, de Limoeiro.

A cerimônia de premiação aconteceu no espaço O Casarão que faturou oito indicações e sete prêmios, entre eles, o de melhor texto para o dramaturgo argentino Ilo Krugli , melhor espetáculo para infância e Juventude, ator (Charlon Cabral) ator coadjuvante (Gléicio Cabral), iluminação, maquiagem e sonoplastia.

O espetáculo Histórias de Lenços e Ventos possui mais de um ano de estrada e direção assinada pela mineira Márcia Cabral, radicada atualmente em terras limoeirenses. Neste tempo, a montagem participou do Festival de Teatro Para Crianças de Pernambuco e chegando também ao Festival de Conselheiro Lafayete no interior de Minas Gerais.

Na agenda do Centro de Criação Galpão das Artes ( Limoeiro ) consta em breve estreia de espetáculo de Ariano Suassuna, se vivo estivesse faria 90 anos. O espetáculo vem sendo ensaiado desde fevereiro e tem previsão de estreia agora em outubro.