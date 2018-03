Cepe lança editais de prêmios literários nacionais

Organizadora do Prêmio Cepe Nacional de Literatura, que chega ao seu quarto ano, a Companhia Editora de Pernambuco reforça o incentivo à produção literária com o lançamento da primeira edição do Prêmio Cepe Nacional de Literatura Infantil e Juvenil. Os editais dos dois certames já estão disponíveis e as inscrições poderão ser feitas no período de 02 de abril a 17 de maio exclusivamente por meio digital.

Até o ano passado, o gênero infantojuvenil integrava as categorias do Prêmio Cepe Nacional de Literatura. Organizar uma seleção específica indica o interesse da Cepe em dar mais visibilidade ao segmento, colaborando na divulgação de obras de autores brasileiros e na revelação de talentos. Poderão participar dos prêmios literários da Cepe brasileiros, residentes no país ou no exterior, bem como estrangeiros naturalizados residentes no Brasil. Os interessados poderão inscrever apenas uma obra inédita (original não publicado parcial ou integralmente), escrita em português e com tema livre.

Para o I Prêmio Cepe Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, os trabalhos (além de PDFs da ficha de inscrição e documentos previstos no edital) deverão ser enviados pelo e-mail premioinfantojuvenil@cepe.com.br. Para a categoria Infantil serão aceitas obras voltadas para leitores iniciantes e em processo (a partir de 6 e 8 anos, respectivamente). Já a categoria Juvenil, serão aceitos trabalhos voltados para leitores fluentes ou críticos (a partir dos 10 e 12 anos, respectivamente). As obras poderão pertencer a gêneros narrativos ou poesia desde que voltados para o público previsto no edital. Os vencedores das categorias Infantil e Juvenil receberão como prêmio R$ 10 mil (cada) e terão as obras publicadas pela Cepe Editora.

Já no Prêmio Cepe Nacional de Literatura 2018, que contempla as categorias Romance, Conto e Poesia, as inscrições deverão ser feitas através do e-mail premiocepenacional@cepe.com.br, observando-se o mesmo critério de ineditismo e de envio de documentos previsto no edital. Serão concedidos prêmios nos valores de R$ 20 mil aos vencedores de cada categoria.

Os trabalhos inscritos serão analisados por duas comissões julgadoras formadas por profissionais de renome na área. A primeira comissão, responsável pela pré-seleção, será composta por três membros, todos de Pernambuco. Critérios como originalidade, qualidade técnica, valorização da cultura brasileira e domínio da linguagem serão observados nas etapas seletivas.

O resultado será anunciado até o dia 30 de novembro e publicado no Diário Oficial de Pernambuco, portal da Cepe (www.cepe.com.br), do Governo do Estado (www.pe.gov.br), site da editora (www.editora.cepe.com.br), além das redes sociais. Esclarecimentos poderão ser feitos através do e-mail duvidaspremio@cepe.com.br.

Tenha acesso aos editais aqui (http://bit.ly/Editalpremios)

Vencedores das edições passadas

Criado em 2015 dentro da programação oficial dos cem anos da Imprensa Oficial, o Prêmio Cepe Nacional de Literatura recebeu mais de 1.700 inscrições em suas três edições – com participação de escritores de quase todos os estados, inclusive, de países como Portugal, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Chile, Uruguai e Japão.

Primeira edição:

Infantojuvenil – Helton Alexandre Pereira Alencar (CE): E eu, só uma pedra.

Romance – Sérgio Corrêa de Siqueira (MG): O grande massacre das vacas.

Contos – Guilherme Azambuja Castro (RS): O amor que não sentimos e outros contos.

Poesia – Marcus Vinícius Teixeira Quiroga Pereira (RJ): Elogio do carvão.

Segunda edição:

Infantojuvenil – Lourenço Cazarré (RS): Os filhos do deserto combatem na solidão.

Romance – Sérgio Krausz (SP): Outro lugar.

Contos – Milton Morales Filho (SP): Dancing jeans, Baixo Augusta e outros contos.

Poesia – Walther Moreira (PE): Arquiteturas de vento frio.

Terceira edição:

Infantojuvenil – Renata Penzani (SP): A coisa brutamontes.

Romance – Paulo Schmidt (SP): Anjo negro: a história secreta de GV.

Contos – Ricardo Braga (PE): A flor lilás e outros conto.

Poesia – Rita Isadora Pessoa (RJ): Uma mulher sob a influência de um algorítimo.