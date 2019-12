Cerimônia de encerramento do 2º Festival de Cinema de Carpina é adiada

A cerimônia de encerramento do 2º Festival de Cinema de Carpina (CINECAR) prevista para acontecer no último sábado (30) foi adiada com data a ser definida. Segundo os organizadores, a decisão se deu em função da equipe de jurados solicitar um prazo maior para concluírem os trabalhos de julgamentos dos filmes que concorrem há seis categorias.

Estava previsto ainda a pré- estréia do longa metragem “Open Drive”, do diretor carpinense Cleyton Melo, que participava da programação como filme convidado. Segundo a produção do 2º CINECAR por determinação da supervisão do Shopping Carpina a exibição foi suspensa para “se resguardar de possíveis inconvenientes devido o conteúdo do mesmo. Tendo em vista que na noite anterior, um dos clientes do empreendimento fez reclamações de uma das cenas do filme “Trabalho Sujo”, último filme da semana da programação competitiva do festival”.

A segunda edição do Festival de Cinema de Carpina trouxe como tema “O Cinema, o Encontro de Todas as Artes” e tem o objetivo de fomentar a expansão histórica desta linguagem artística em Carpina e região através de um evento de cinema público e gratuito direcionado para toda população da cidade de Carpina, e região da Zona da Mata Norte, e que dentre suas prerrogativas pretende incentivar o desenvolvimento de uma cultura cinematográfica no município.

A competição de filmes de longas metragens disputará a premiação nas categorias de melhor: ator, atriz, roteiro, direção, filme e fotografia. Os vencedores serão contemplados na cerimônia de encerramento, com o troféu “O Carpinteiro”, confeccionado pelo artesão carpinense Miro dos Bonecos. Destaque para a da premiação exclusiva aos filmes produzidos na Zona da Mata Norte de Pernambuco, o melhor filme de animação e o melhor curta e longa de documentário.

Estão indicados para a categoria de Melhor Filme, Fotografia e Roteiro os longas- metragens “O Abajour”, “Janelas” e “Rebento”. Concorre ainda para a Melhor Direção André Morais (Rebento), Lucas Marques (Janelas) e Marcos Gomes (O Abajour); Melhor Ator Alex Reis (O Abajour), Fernando Teixeira (Rebento) e Matheus Prestes (Trabalho Sujo) e a Melhor Atriz Ingrid Trigueiro (Rebento), Zezita Matos (Rebento), Marina Azze (Janelas) e Vitória Raciane (Janelas).

Ainda de acordo com a produção do 2º CINECAR a nova data para a premiação será divulgada em breve, bem como o local para a realização da solenidade. O evento iniciou na segunda- feira (25) e se estendeu até a sexta- feira (29) com a exibição de longa e curtas metragens de várias cidades do Brasil, destaque para as produções locais. Além da realização de mini palestras sobre o meio ambiente e sustentabilidade, através da equipe do Movimento Reflorestando Carpina, para alunos da rede municipal de ensino e a exposição de fotografias de Crhistian Farias e dos quadros do artesão Ivanildo Leite.

O 2º Festival de Cinema do Carpina é uma realização da Balão de Imagens e conta com o patrocínio da Prefeitura de Carpina, Governo de Pernambuco através da FUNDARPE e da Secretaria Estadual de Cultura, além da parceria da CEPE- Companhia Editora de Pernambuco, Christian Farias, Treloso e Empetur e uma realização do Shopping Carpina, Uninassau- Grupo Ser Educacional, Studio Guitar, OAB-Carpina, Mendonça Festas e Barber Nobre.