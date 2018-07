Cezar Fontinelly anuncia primeiro DVD solo

O cantor Cezar Fontinelly é hoje um dos melhores intérpretes dos hits pop universitário, sertanejo, arrocha e do tradicional forró. Com talento e muita simpatia, ele encanta o público por onde passa. Um público que, aliás, vem crescendo bastante.

Cezar começou a cantar profissionalmente aos 14 anos, quando montou um pequeno grupo com teclado, mas teve seu talento percebido ao participar do coral da escola em que estudou na infância.

Na nova fase em que assumiu a carreira de cantor, foi vocalista das bandas Unha Cravada, Garota Tropicana, Doce Vício, Obsessão, Agarra. Há três anos, decidiu fazer carreira solo. Nesse período, lançou dois CD’s. O último foi no mês de maio deste ano.

O álbum traz músicas de autoria própria e de grandes artistas nacionais, a exemplo de Wesley Safadão, Mano Walter, Jonas Esticado, Márcia Felipe, Gusttavo Lima e muitos outros. Cachaça, composta por Cezar, e a #baladeira, de Diego & Victor Hugo, estão entre as mais pedidas do momento.

O cantor conta que a rotina de shows é corrida. No mês de junino, por exemplo, chega a fazer três apresentações por dia. Mas a agenda segue nos demais períodos do ano. Sempre aos finais de semana, Cezar Fontinelly se apresenta nos palcos pernambucanos, momento em que se realiza fazendo uma das coisas que mais gosta na vida: estar em contato com os fãs e admiradores. O cantor prima por um repertório atualizado e faz excelentes interpretações. Os hits estão na ponta da língua dos fãs. Sua trajetória de sucesso está baseada no gosto musical do público de diversas faixas etárias. Por onde passa, Cezar leva alegria, alto astral e um carinho especial aos fãs.

Ainda para este ano, o cantor pretende lançar o primeiro DVD da carreira solo. Experiência não falta, já que fez várias gravações nas bandas pelas quais passou. Ele também se apresenta em eventos tradicionais.

Contato: (81) 9 9758.9212