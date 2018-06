Chef dá 5 dicas para incluir soja no cardápio

Leguminosa pode ser consumida cozida, em saladas e até bebidas

A soja é um dos únicos alimentos de origem vegetal com proteína que pode ser considerada completa, sendo, portanto, uma ótima opção para incluir nas refeições. Ingrediente versátil, contém fibras que melhoram o trânsito intestinal e também pode contribuir para a saúde do coração. Se for este o objetivo, a ANVISA recomenda o consumo de 25 gramas de proteína de soja por dia, dentro de uma alimentação equilibrada, para ajudar a reduzir o colesterol.

“A soja é um ingrediente coringa, que pode ser incluído de diversas formas na alimentação, em forma de saladas, sopas, cozidos, patês, bebidas à base de soja, shakes, vitaminas e bolos”, explica a chef Natália dos Santos, da Unilever.

Para ajudar a inclui-la na alimentação, a chef dá 5 dicas especiais. Confira!

Os grãos cozidos podem fazer parte de uma deliciosa salada fria. Basta cozinhá-los em água, escorrer e resfriá-los. O grão da soja cozido combina com lascas de bacalhau, vinagrete com tomate, cebola e cheiro-verde, e com brócolis cozido no vapor. Vitaminas e sobremesas também podem ser preparadas com bebida à base de soja. Com a chegada do calor, bata as bebidas com frutas congeladas, e obterá deliciosos shakes. Uma grande vantagem é que bebidas à base de soja não possuem lactose, nem proteína do leite, ideal para quem é alérgico a este tipo de proteína ou intolerante à lactose. Os grãos também podem substituir o nosso feijão no dia a dia. Para isso, basta fazer o mesmo processo de cozimento. Uma boa dica é servi-los acompanhados de arroz integral. Para transformar os grãos de soja em um delicioso patê, basta processá-los no liquidificador com iogurte e temperar como desejar.