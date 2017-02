Chef ensina a preparar bolo fofinho de banana no liquidificador

Sobre Maizena

Líder nacional na categoria de amido de milho, a marca Maizena está presente no Brasil há mais de 130 anos. Rapidamente se tornou um ícone para as consumidoras brasileiras, reforçando sua tradição em conectar as pessoas e criar boas recordações. A caixinha amarela pode ser utilizada tanto para receitas doces quanto salgadas, oferecendo benefícios de leveza, crocância e consistência para seus pratos. Além disso, por ser amido de milho, Maizena não contém glúten, podendo ser utilizada em dietas específicas. A marca também conta com os produtos Arrozina e Cremogema em seu portfólio e está atrelada ao Recepedia, site de receitas interativo e inspirador, feito tanto para quem ama cozinhar quanto para quem está aprendendo. Para mais informações, acesse o site de Maizena e confira as receitas no Recepedia.