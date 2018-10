Chefe do tráfico em Limoeiro é preso na Bahia

Segundo a SSP-BA, Alexandre era pastor de uma igreja batista e mantinha uma empresa que realizava entrega de pizzas. Ele foi preso durante um culto, no sábado (29).

De acordo com a SSP, o homem, que tem 33 anos e três mandados de prisão em aberto em Pernambuco, foi capturado por policiais Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

A secretaria informou, ainda, que Alexandre tem envolvimento direto com venda de drogas, homicídios e roubos em Pernambuco. Os policiais do Draco chegaram até a ele após a Polícia Civil de pernambucana receber informações da localização do suspeito e pedir apoio da polícia baiana.