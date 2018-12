Chefs ensinam a preparar receitas especiais para a ceia de Ano Novo

Sinônimo de felicidade, reencontros e comemorações, a ceia de réveillon é um momento especial para celebrar a passagem para o próximo ano. Pensando nisso, os Chefs Leonardo Carvalho e Natalia dos Santos, da Unilever, selecionaram 4 receitas de dar água na boca para compor sua ceia. Confira!

Arroz com bacalhau e farofa doce



Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Ingredientes

5 colheres (sopa) de azeite

300 gramas de bacalhau dessalgado e desfiado

1 e meia xícara (chá) de arroz

1 sachê de tempero Meu Arroz KNORR Tradicional

3 xícaras (chá) de água

5 tomates secos picados

1 colher (sopa) de salsinha picada

2 colheres (sopa) de uvas-passas pretas sem sementes

1 broa de milho pequena ralada (200 g)

Modo de preparo

1. Em uma panela média, aqueça 2 colheres (sopa) do azeite em fogo médio e refogue o bacalhau.

2. Junte o arroz e refogue por mais 3 minutos.

3. Acrescente o sachê do tempero Meu Arroz KNORR e refogue rapidamente.

4. Adicione a água. Cozinhe com a panela parcialmente tampada por 15 minutos, ou até secar o líquido.

5. Junte os tomates secos, a salsinha, as passas e misture. Reserve.

6. Pré-aqueça o forno em temperatura média (180º C).

7. Coloque o arroz em um refratário médio e cubra com a broa ralada.

8. Regue com o azeite restante e leve ao forno por 10 minutos, ou até dourar a superfície. Sirva em seguida.

#DicaDeChef: para dessalgar o bacalhau, deixe-o de molho coberto com água na geladeira por 48 horas, trocando a água 3 vezes ao dia.



Chester recheado com farofa de castanha portuguesa



Rendimento: 25 porções

Tempo de preparo: 2 horas

Ingredientes

3 colheres (sopa) de creme vegetal BECEL sabor manteiga

1 dente de alho amassado

1 cebola média picada

1 cenoura média ralada no ralo grosso

1 colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de vinho branco seco

1 xícara (chá) de água

2 colheres (sopa) de manjericão fresco picado

1 castanha portuguesa picada

1 tomate médio sem sementes picado

1 xícara (chá) de farinha de milho amarela

3 quilos de chester

1 xícara de creme vegetal BECEL sabor manteiga

1 colher (sopa) de manjericão picado

Modo de preparo

1. Pré-aqueça o forno em temperatura média (180º C).

2. Forre uma assadeira grande (40 x 28 cm) com papel-alumínio, deixando uma borda nas laterais para cobrir. Reserve.

Farofa

1. Em uma panela média aqueça o creme vegetal BECEL sabor manteiga em fogo médio e refogue o alho e a cebola por 2 minutos.

2. Junte a cenoura, o sal, o vinho, a água, o manjericão e a castanha.

3. Acrescente o tomate, a farinha e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, por mais 3 minutos ou até engrossar e soltar da panela.

Chester

1. Recheie o chester, prenda com os palitos e amarre com o barbante. Coloque na assadeira reservada.

2. Em uma tigela pequena coloque o creme vegetal BECEL sabor manteiga, o manjericão e misture. Besunte o chester com essa mistura.

3. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por 2 horas ou até ficar cozido.

4. Retire o papel-alumínio e asse por mais 30 minutos ou até dourar.

5. Retire do forno, decore a gosto e sirva a seguir.

#DicaDeChef Se preferir, besunte o chester com a mistura, de entre a pele e a carne. Assim ficará mais temperado.



Sanduíche de pernil com maionese de gorgonzola



Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 15 minutos

Ingredientes

meia cebola roxa fatiada

4 colheres (sopa) de água

meia xícara (chá) de maionese HELLMANN’S

50 g de queijo gorgonzola

2 pães portugueses cortados ao meio no sentido horizontal

400 g de pernil assado e desfiado

Modo de preparo

1. Em uma frigideira antiaderente, coloque a cebola roxa e leve ao fogo alto para fritar por 2 minutos, ou até começar a caramelizar.

2. Regue com a água e deixe cozinhar, em fogo baixo por 2 minutos, ou até a água secar. Retire do fogo e reserve.

3. Em uma tigela, coloque a maionese HELLMANN´S e o queijo gorgonzola, e misture bem.

4. Passe a maionese de gorgonzola pelos dois lados dos pães, disponha o pernil desfiado e a cebola roxa. Divida os sanduiches ao meio e sirva em seguida.

#DicaDeChef Aproveite as sobras do pernil da ceia de Natal para preparar esse delicioso sanduíche.

Bolo merengue de limão



Rendimento: 12 porções

Tempo de preparo: 2 horas

Ingredientes

12 colheres (sopa) de manteiga ou margarina amolecida

1 xícaras (chá) de açúcar refinado

ovos levemente batidos a gosto

1 xícara e meia (chá) de farinha de trigo com fermento

meia xícara (chá) de Amido de Milho Maizena

3 colheres (sopa) de creme de limão

5 colheres (sopa) de leite

claras a gosto

1 xícara (chá) de açúcar refinado

5 colheres (sopa) de manteiga amolecida

130g de cream cheese

6 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

4 colheres (sopa) de manteiga em cubos

meia xícara (chá) de açúcar refinado

Suco de 3 limões Tahiti

ovos a gosto

Modo de preparo

1. Pré-aqueça o forno a 180°. Unte e forre com o papel-manteiga duas formas redondas iguais de 20cm de diâmetro

2. Para o creme de limão: em uma panela reúna os ingredientes do creme de limão e aqueça em fogo brando, mexendo de vez em quando com uma colher – não deixe ferver ou os ovos vão talhar. Quando engrossar o coe com a ajuda de uma peneira, e deixe esfriar. Reserve.

3. Com uma colher de pau o batedeira, bata a a manteiga e o açúcar até obter um creme claro e aerado. Adicione os ovos, um a um, batendo bem após cada adição e com o ultimo ovo, junte uma colher (sopa) da farinha de trigo para evitar a formação de grumos. Acrescente o 2 colheres (sopa) do creme de limão, misture o restante da farinha com a Maisena® e adicione a mistura. Finalize despejando o leite .

4. Transfira a massa para as formas, espalhando para eixar uniforme. Leve ao forno por 20 minutos até dourar levemente e um palito inserido no centro sair limpo.

5. Enquanto isso, faça o merengue. Em uma tigela absolutamente limpa bata as claras até encorpar e adicione metade do açúcar, uma colher por vez. Incorpore o restante do açúcar.

6. Retire os bolos do forno e espalhe menos da metade do merengue sobre um deles, alisando a superfície – procure evitar que o meregue encoste na forma, ou ficará difícil de desenformar.

7. Coloque o restante do merengue sobre o outro bolo e faça algumas espirais salientes (será a parte de cima). Retorne os bolos ao forno por 10 minutos, até o merengue ficar crocante e levemente dourado. Retire do forno, deixe esfriar na forma por alguns minutos e depois desenforme sobre um aramado para terminar de esfriar.

8. Para o recheio, bata a manteiga e acrescente o cream cheese, batendo até ficar homogêneo. Aos poucos, junte o açúcar e bata até a mistura ficar clara e aerada, mas não liquida, Acrescente as raspas de limão. Espalhe o recheio no bolo com o merengue liso, coloque o restante do creme de limão por cima e sobreponha a outra de bolo.