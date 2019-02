Chuvas intensas em cidades da Mata Norte

A manhã dessa quarta feira (13) iniciou com fortes chuvas nas cidades da Mata Norte. O céu permanece nublado e a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Climas (APAC) é que as chuvas permaneçam durante todo o dia.

Neste momento a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada e com intensidade moderada. A máxima é de 33º e a mínima é de 22º. É muito recorrente o número de trovões e relâmpagos.

Em algumas cidades, a exemplo de Condado, foram suspensos o serviço de transporte escolar da rede Municipal para áreas da zona rural.

Segundo a APAC a previsão do tempo para amanhã é de céu nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada a forte.