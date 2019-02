Cidade de Aliança tem o primeiro longa metragem independente

Sendo uma magia, o palco, as câmeras e a arte sempre foi sonho do ator e agora cineasta Neto Nunes. Já vindo dos teatros de raízes, fazendo peças em escolas, igrejas e praças públicas, Neto Nunes sonhava alto, teve que sair de sua cidade Aliança, na Zona da Mata de Pernambuco, para querer alcançar seu objetivo. Em 2016, em Recife se formou na Escola de Formação para Atores (EMCENA), e para seguir o seu sonho, em 2017, foi morar no Rio de Janeiro.

Começando a escrever nas caladas da noite, desenvolveu um roteiro que de princípio seria um curta-metragem, passando assim a ser um longa, seu objetivo era ter mais um lançamento como ator e lançar seus amigos. “O ator sempre tem que estar em prática, o espírito da atuação tem que estar em movimento constante, e um trabalho audiovisual sempre é bom”, disse Neto Nunes.

Assim, foi elaborado o primeiro longa metragem independente, intitulado a princípio de “Uma razão para amar – o filme”, com o intuito de participar de Festivais de Cinema no Brasil. O enredo conta o romance em meio às conturbadas situações de amores não valorizados e não correspondidos, abrangendo fatos polêmicos sociais, como: bullying, violência contra mulheres, machismo, entre outros. O drama acontece no ano de 1998 na cidade de Aliança, no interior de Pernambuco, e acaba na segunda fase em Olinda, na região metropolitana de Recife. O filme reconta aqueles amores loucos, amores de sociedade, tradicionais, mas também fala de um amor quente, um amor verdadeiro e sincero, com uma pitada de humor e regionalidade.

Na primeira etapa, tendo uma equipe formada pelo diretor Neto Nunes e assistente de direção Tati Vergetti, o diretor de fotografia e câmera Jean Silvestre e o preparador de elenco Nivaldo Nascimento, está junto com a Silvestre White Produções, com um elenco de peso das cidades de Aliança, Recife e Vicência e João Pessoa-Paraíba.

Fazem parte do elenco nessa primeira fase o ilustre ator Global Beto Quirino, a atriz Katarina Santana, Monica Macedo, Adylla Kauanne (que interpretará a mesma personagem que a atriz Priscila Cardoso na segunda fase) Biu de João Joca, Jacinto Moreno, Thyago Silva, Itauana e Elysabetty Luiz.

Seu tempo de produção dura de janeiro até junho de 2019, tendo a pós- produção até setembro, com data prevista para lançamento no próprio mês de Setembro ou em Dezembro ainda este ano.