Ciência Jovem Timbaúba será nesta sexta (25)

A Ciência Jovem Timbaúba, primeira Feira Municipal de Ciências, vai reunir, na próxima sexta (25), 50 projetos de alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio de escolas da Rede Pública e Privada de Timbaúba e dos municípios vizinhos: Camutanga, Ferreiros, Macaparana, São Vicente Férrer e Vicência.

A Feira é realizada por meio de uma parceria entre o Colégio Santa Maria Timbaúba e o Espaço Ciência. É fruto do projeto “Feira de Ciências em toda parte”, cujo objetivo é fomentar a realização de feiras e mostras científicas nas escolas e municípios pernambucanos. Dois projetos premiados serão credenciados para participar da 25ª Ciência Jovem, Feira de Ciências de Pernambuco.

Atualmente, cerca de 15 cidades já realizam suas Feiras de Ciências. Boa parte delas está acontecendo até domingo, dentro da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É o caso das de Vicência, dias 26 e 27; de Serra Talhada, 23 e 24; da Feira do Agreste, em Caruaru, de 23 a 25; da Educatec Ciência, de São Vicente Férrer, no dia 31.

Outras Feiras estão programadas para novembro. É o caso da Fecon, de Recife, de 20 a 23/11; da de Ferreiros, em 29/11; e da primeira edição da Ciência Jovem Araripina A, 20 a 22/11. Também em novembro, estudantes destas cidades se encontram com alunos de todos os estados do Brasil e de outros países na 25ª Ciência Jovem, dias 6, 7 e 8 de novembro. A Feira de Ciências de Pernambuco, uma das maiores e mais antigas do país, reúne 300 projetos de estudantes e educadores e será realizada no Shopping RioMar.

Outras Feiras e Mostras Municipais de Ciência já foram realizadas ao longo do ano. É o caso da Expotec – de Camaragibe; da Expoceti –de São Lourenço da Mata; da Ciência Jovem Olinda; da Viver Ciência, de Itambé; da Feira de Ciências de Afogados da Ingazeira.

“Nós, que realizamos a Ciência Jovem há 25 anos, sabemos o impacto que as Feiras de Ciência têm na aprendizagem dos estudantes. É o momento em que o ensino ganha vida, se alia à prática e à experimentação”,afirma o diretor do Espaço Ciência, Antonio Carlos Pavão. Desde o início do ano, ele já ministrou atividades de formação em onze municípios pernambucanos. Três Feiras de Ciências estão sendo realizadas pela primeira vez, com incentivo do Espaço Ciência: em Olinda, Timbaúba e Araripina.