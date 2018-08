Cinco suspeitos de homicídio são presos em Timbaúba

Três homens e duas mulheres suspeitos de envolvimento em homicídios foram presos no município de Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, no último sábado (25), numa localidade chamada Alto do Cruzeiro. Com o grupo, policiais do 2º BPM apreenderam uma espingarda calibre 20, ‘big bigs’ de maconha e um recipiente contendo uma substância branca que, de acordo com a polícia, deve se tratar de cocaína.

Foram presos Jaqueline Mamede da Silva, 26 anos; Juliana Mamede da Silva, 28 anos; Flavio José Avelino da Silva, 24 anos; José Faleciano Avelino da Silva, 30 anos e Renan José Gois da Silva, de 18 anos.

Informações de que um homem, acusado de dois homicídios, estava traficando drogas e com arma em punho, nas imediações, foram recebidas pelo efetivo da polícia, que seguiu com a ação durante uma ronda que estava sendo feita no local. Os policiais se aproximaram e constataram a denúncia e na abordagem outras pessoas também foram detidas.

Ao todo cinco suspeitos foram levados para a delegacia e autuados por Associação Criminosa, Entorpecente e Porte legal de Arma de fogo e foram encaminhados à audiência de custódia. O homem que era o alvo da operação, conseguiu escapar.

