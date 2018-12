Cine Sesi chega a Macaparana pela primeira vez

Em Pernambuco, o projeto entrou na sua 12ª edição e já foi visto por mais de 90 mil pessoas em 24 municípios

Nos dias 07 a 09 de dezembro, Macaparana na Mata Norte recebe o Cine Sesi, um projeto que leva cinema de qualidade, pipoca e filmes premiados de graça para cidades, onde a sétima arte não chegou ou tenham cinemas desativados. São 17 anos de projeto, 5,2 milhões de pessoas impactadas, apresentações em cerca de 700 cidades de 12 estados brasileiros. As apresentações iniciam às 18h30, na Rua Rodolfo Cavalcante, ao lado do Pôr do Sol.

O Cine Sesi além de proporcionar cultura para o trabalhador da indústria, acaba por beneficiar toda a população dos municípios contemplados no projeto, já que as exibições acontecem sempre em praça pública e em locais de grande fluxo de pessoas. “O Cine SESI se torna uma ferramenta educativa cheia de potencialidades, ao constituir-se um meio de contribuir para a mudança social”, ressalta Nilo Simões, Superintendente do SESI-PE.

LONGAS – “O Filho Eterno” retrata a história de um casal que espera a chegada do primeiro bebê. Mas a alegria do pai vira incerteza com a descoberta de que o filho tem síndrome de down.

Já “Viva, A vida é uma festa” relata a historia de Miguel um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar.

Outro destaque é o “Touro Ferdinando”. Grande e forte, mas de temperamento doce, Ferdinando é escolhido por engano para as touradas. Sua verdadeira luta é provar que não se deve julgar ninguém pela aparência. Direção do brasileiro Carlos Saldanha.

CURTAS– “Plantae” – Ao cortar uma grande árvore no interior da floresta amazônica, um madeireiro é surpreendido por uma inesperada reação da natureza. Uma reflexão sobre as consequências irreversíveis do desmatamento para o meio ambiente.

“Próxima” – Aos doze anos, Carol percebe que o mundo inteiro ao seu redor está muito padronizado: suas tias e primas, as amigas da escola, as mulheres nas lojas, as cantoras da internet, todas estão com o cabelo liso. Menos ela.

“Médico de Monstro” – Dudu é um estudante que acabou de escolher o que vai ser quando crescer. Mas terá que enfrentar um dos seus maiores medos para exercer a sua futura profissão: tornar-se um médico de monstros.

CARAVANA – Esse final de semana o projeto também acontece na cidade de São José da Coroa Grande. Em Pernambuco, o projeto entrou na sua 12ª edição e já foi visto por mais de 90 mil pessoas em 24 municípios.