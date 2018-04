Cineasta goianense lança novo curta metragem

O Cineasta Caio Dornelas lança seu segundo trabalho cinematográfico como diretor. Caio, que ao longo de sua carreira já experimentou diversas vezes as funções de produtor, assistente de direção, técnico de som, pesquisador cinematográfico entre outras, em produções em Pernambuco e em outros Estados, agora investe na trajetória de diretor.

Ao mesmo tempo em que lança o curta “O Esquema”, filmado em Goiana em setembro de 2017, ele já se encontra em preparação para em maio deste ano filmar seu terceiro curta, com título e local de filmagens ainda não divulgados. Sobre o lançamento do “O Esquema” Caio diz:

” Serão duas sessões de lançamento muito importantes e simbólicas: A primeira no Festival Curta Taquary, um dos festivais mais importantes do Brasil, com foco na produção de curta-metragem e com uma atenção especial para o cinema feito nas cidades de interior. A segunda sessão, que será no SESC Goiana, é também muito importante, pois a cidade e seus habitantes inspiraram a história do curta, e muitas pessoas que participaram da equipe e do elenco vão poder conferir o resultado final do trabalho pela primeira vez.”

Sobre o Filme:

“O Esquema” conta a história do reencontro de dois colegas, um que há muitos anos já não mora em sua cidade natal, Goiana, e está chegando de visita, e o outro que nunca deixou de morar na cidade. Esse reencontro é o gatilho para que o curta percorra diversas camadas do passado e do presente da cidade, de uma forma bem inesperada. Ao mesmo tempo em que o discurso do filme está muito atrelado a Goiana, consegue também fazer uma conexão com qualquer cidade brasileira.

“O curta “O Esquema” poderá ser visto gratuitamente no SESC Goiana no dia 04 de maio (Sexta), às 19h30.”

O curta que contou com aproximadamente 70 figurantes de Goiana, além do ator Edilson Silva de Condado poderá ser visto gratuitamente no SESC Goiana no dia 04 de maio às 19h30. É importante chegar pontualmente na sessão, pois o curta tem aproximadamente 15 min e qualquer atraso é suficiente para perder a oportunidade. Após a exibição haverá um debate entre a plateia e a equipe do filme. Ainda sobre o filme Caio diz:

“Após essas duas sessões de lançamento vamos começar a fazer o circuito de festivais nacionais e internacionais”. O meu primeiro curta, “O Que Se Memora” percorreu festivais em mais de 10 estados do Brasil e foi exibido na TV Senado e NBR, com esse curta agora, que considero mais potente e atual, a previsão é de ter uma carreira no circuito de festivais ainda melhor.

## SERVIÇO ##

SESSÕES DE LANÇAMENTO DO CURTA “O ESQUEMA

FESTIVAL CURTA TAQUARY

Dia: 20 de Abril

Hora: 21h15

End: Praça Otto Sailer, S/N – Centro – Taquaritinga

Gratuito

SESC Goiana

Dia: 04 de Maio

Hora: 19h30

End: Rua do Arame, S/N – Centro – Goiana

Gratuito