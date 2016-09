Cinema gratuito para cidades do interior de PE

Buscando a valorização do cinema pernambucano e nacional, o deputado estadual Aluísio Lessa (PSB) é o autor da emenda responsável pela realização do projeto Cinema na Estrada neste ano. A iniciativa tem como foco a interiorização da produção cinematográfica em várias cidades do Estado.

As exibições dos filmes acontecerão sempre às 19h em espaços públicos (a céu aberto) até o mês de novembro. “O Cinema na Estrada é uma ação estratégica para promover a difusão das obras audiovisuais pernambucanas em todo o estado, possibilitando a inclusão de novos públicos e contribuindo para diminuir os gargalos da distribuição”, explica o deputado.

Na próxima semana o projeto irá passar em:

Itambé(13/9)

Condado (14/9)

Nazaré da Mata (15/9)

Vicência (16/9)

Paudalho (17/9)

PARA CONHECIMENTO – Seleção de filmes (irão ser selecionados alguns para cada cidade).

Salu e o Cavalo Marinho (Animação, 2014, 14 minutos, PE), de Cecília da Fonte

A Clave dos Pregões (Documentário, 15 minutos, 2015), de Pablo Nóbrega

Olhos de Botão (Ficção, 18 minutos, 2015) de Marlom Meirelles

Psiu! (Documentário, 20 minutos, 2014), de Antônio Carrilho e Juliana Lima

João Heleno dos Brito (Ficção, 20 minutos, 2014), de Neco Tabosa

Sexta Série (Ficção, Digital, 18 minutos, 2014), de Cecília da Fonte

Exília (documentário, 24 minutos, 2015), Renata Claus

Papo amarelo – o primeiro tiro (ficção, 15 minutos, 2015), de Anildomá Willans de Souza

Lua (Ficção, 17 minutos, 2013) de Paulo Caldas

A promessa (Ficção, 13 minutos, 2013), de Marcos Carvalho e Alisson Souza.